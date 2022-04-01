Pazarlar’da anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi

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Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde "EtwinningBir Bardak Sağlık“ isimli proje çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi verildiği bildirildi.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, "EtwinningBir Bardak Sağlık “ projesi çerçevesinde Sofular İlkokulu anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi verildi.

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