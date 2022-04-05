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Şaphane’de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

İHA

Şaphane’de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Nadasa Elveda Projesi" çerçevesinde 27 üreticiye İl Özel İdare kaynaklı toplam 640 kilogram Üstün42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede kuru fasulye tarımı yapan 27 üreticiye 64 dekar alanda ekilmek üzere toplam 640 kilogram Üstün 42 çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Burhanettin Yavaşi, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve Ziraat Odası Başkanı Telat Bilaloğlu katıldı.

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