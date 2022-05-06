Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” projesi çerçevesinde Iğdır Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlk ve Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar teslim edildi.

Pazarlar Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” projesi çerçevesinde “ İyilikte Bizde Varız “ diyerek Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlkokulu ve Şehit öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu öğrencileri için toplanan kitaplar gönderildi.

Proje öğretmeni Feyza Güneş, “Kütahya’dan Iğdır’a kurdukları bu gönül köprüsü ile topladıklarımız kitapları kardeş okulumuza gönderdik. Proje boyunca bizi yalnız bırakmayarak destek olan kitaplarımızın toplanmasında en büyük emeği olan Pazarlar Anadolu Lisesi ve Pazarlar Spor Lisesi öğrencileri canım çocuklarıma, LGS hazırlık kitapları ve kırtasiye ürünleri için Simav Mopak Kırtasiye’ye, Simav Eğitim Kırtasiye’ye, Simav Özgün Kırtasiye’ye ve bu kırtasiyelerimizin destek olmasında emeği geçen Pazarlar İlkokulu öğretmeni Nevin Akkaya’ya, emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma Müdür yardımcılarımıza ve Okul Müdürümüz Erol Köse’ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak teşekkür ederiz” dedi.

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