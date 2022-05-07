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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da helikopter destekli trafik denetim

İHA

Kütahya'da helikopter destekli trafik denetim

Kütahya’da jandarma ve polis tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde toplam 410 aracın sorgulaması yapıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya kent merkezini Afyonkarahisar ve Aslanapa ve Çavdarhisar ilçesine bağlayan kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan 6 uygulama noktasında kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar helikopterden verilen talimat ile durdurularak denetlendi.
Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, 410 aracın sorgulandığını ifade etti. Güney, "Aydın'dan gelen helikopter ile yapılan denetimler başarılı geçti. Genel de sürücülerimizin kurallara uyduğu görüldü" diye konuştu.
Helikopter destekli trafik denetimine Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç de katıldı.

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