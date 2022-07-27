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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçe müftüleri Altıntaş’ta toplandı

İHA

İlçe müftüleri Altıntaş’ta toplandı

İlçe Müftüleri toplantısı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın başkanlığında Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya il müftü yardımcıları, 12 ilçe müftüsü ve vekilleri katıldı.
Toplantının öğleden önceki bölümünde yaz kursları, gençlere yönelik din ve eğitim hizmetlerinin etkin ve verimliliği, 2022 yılı umresinde görev alacak personelin belirlenmesi, büyük zaferin 100. yılında il ve ilçelerde yapılacak dini ve milli etkinlikler detaylı olarak değerlendirildi.
Öğleden sonraki bölümde ise milli mekanlar ve şehitlikler rehber eşliğinde gezildi. Dumlupınar Şehitliğinde tüm şehitler için Kur'an okundu ve dua edildi. 30 Ağustos sabahında "Şühedanın izinde, ilahi huzurda" isimli şehitlikte eda edilecek sabah namazı buluşması ve gençlerin milli mekanlarda yapacağı geziler için planlama yapıldı.

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