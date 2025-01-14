Kütahya'nın tarihi konakları için proje

Kütahya Belediyesi, tarihi konakların turizme kazandırılması ve halkın kullanımına uygun hale getirilmesi yeni proje başlattı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mülkiyeti belediyeye ait olan konaklarda kapsamlı incelemelerde bulundu.

İlgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemede konakların bakım, onarım ve restorasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kahveci, eksikliklerin tespit edilerek gerekli çalışmaların bir an önce başlatılacağını ifade etti.

Başkan Eyüp Kahveci, çalışmaların kentin turizmine ve sosyal yaşamına katkıda bulunacağına dikkat çekerek, "Şehrimizin tarihi dokusuna sahip çıkmak ve geleceğe taşımak öncelikli hedeflerimizden biri. Konaklarımız, hem kültürel mirasımızı yaşatan önemli bir değer hem de şehrimize kazandırılmış birer simgedir. Bu bağlamda gereken düzenlemeleri yaparak halkımızın kullanımına en uygun şekilde sunmayı amaçlıyoruz" dedi.