Kütahya Simav'da 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 12,5 kilometre derinlikte oluştuğu tespit edildi
Giriş: 04.05.2025 - 03:20 Güncelleme: 04.05.2025 - 03:20
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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