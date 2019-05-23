Kütahya’da fuhuş operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mecidiye mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen Ş.Ç. (53),N.G. (51) isimli kadınlar, fuhşa yer ve müşteri temin ettiği öne sürülen A.O. (46) ile kadınlarla ilişkiye giren bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre sağlık kontrolünün ardından şüpheliler ifadeleri için Asayiş Şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.