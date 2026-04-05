Kütahya’da yapay gölet taştı, 1 ev ve ahırı su bastı

Tunçbilek beldesine bağlı Karakaya köyünde, kömür sahasındaki yapay gölet, yağışların ardından taştı. Taşkın suları köyün alt kısmında bulunan Ramazan Kartal’a ait ev ile bitişiğindeki ahırı bastı. Su baskını sırasında ahırda mahsur bulunan küçükbaş hayvan öldü. Diğer hayvanlar ise bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Evin birinci katı ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Çevre köylerdekiler, aileye yem desteğinde bulundu. Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD, itfaiye, Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ ekipleri sevk edildi. Tunçbilek beldesinden gelen iş makineleri ve dozerler, suyun akış yönünü değiştirmek ve daha fazla taşkını önlemek amacıyla setler kurdu. Zararının büyük olduğunu ifade eden ev sahibi Ramazan Kartal ise yetkililerden ve devletten destek beklediklerini dile getirdi.

'VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR VE ZİYANI GİDERİLECEK'

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, Karakaya köyünde incelemelerde bulundu. Kaymakam Özdemir, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın zarar ve ziyanlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor” dedi.

Su baskını sırasında evde bulunan annesi Fatma Kartal ile kızları Ayşe ve Hatice Kartal’ın büyük bir tehlike atlattığını belirten Ramazan Kartal, “Yukarıdaki göl aşırı derecede su dolup patlayınca burası bu hale geldi. Yıllardır doluyordu zaten. Annemi zor kurtarmışlar. Amcamın oğlu yardım etmiş, şimdi hastaneye gitti. Çok şükür annemin durumu şu an iyi ama yaşadığımız korku tarif edilemez. Evin içinde şu an kullanılacak bir tane bile malzemem kalmadı. Her şeyim gitti. Traktörüm bile suyun altında kaldı. Küçükbaş hayvanlarımdan 1 kuzum telef oldu. Gördüğünüz gibi her şeyim su altında” diye konuştu.

AFAD ve jandarma ekiplerinin köyde hasar tespit çalışmaları sürerken, Kartal ailesinin tahliye edilen diğer fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.