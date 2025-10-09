Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kutlamaya hazırlanıyor

        Kutlamaya hazırlanıyor

        Türkiye'nin en donanımlı kültür merkezi olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türkiye'nin kültür mirasını 90 yıldır yaşatan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün köklü yolculuğunu, sanatın tüm disiplinlerini bir araya getiren görkemli bir gösteriyle sahnesine taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 19:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kutlamaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına yön veren en köklü kurumlarından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir sanat gösterisiyle kutlamaya hazırlanıyor.

        'Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl' başlıklı özel etkinlik, 21 Ekim’de AKM’de sanatseverlerle buluşacak.

        Bir asra yaklaşan köklü bir sanat kurumunun kültürel mirasını ve sanatsal birikimini yansıtan gösteri, Türkiye’nin zengin kültürel dokusunu farklı sanat dallarıyla sahneye taşıyacak. Senfonik müzikten halk danslarına, mehter müziğinden sema geleneğine, halk müziğimizin köklü ezgilerinden klasik Türk müziğinin zarif nağmelerine ve tiyatronun anlatım gücüne kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlik, sanatın tüm renklerini bir araya getiriyor.

        REKLAM

        Yaklaşık 200 sanatçının sahne alacağı bu büyük konser, hem geçmişe bir saygı duruşu niteliği taşıyor hem de Türk sanatının geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor. Programın genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini ise İhsan Özer üstleniyor.

        Cumhuriyet dönemiyle birlikte temelleri atılan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90 yıldır sanatın farklı disiplinlerinde binlerce sanatçıyı yetiştirmiş, Türkiye’nin kültürel birikimini kuşaktan kuşağa aktarmayı görev edinmiştir. Bu özel etkinlik, kurumun sanatı yalnızca üretmekle kalmayıp onu toplumun her kesimine ulaştırma misyonunun da güçlü bir yansıması olacak.

        Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl; 21 Ekim saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum