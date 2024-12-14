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        Haberler Magazin 'Kutsal Damacana'nın son filmi

        'Kutsal Damacana'nın son filmi

        'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 19:09 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:09
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        Serinin son filmi
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        Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'ye Ozan Akbaba konuk oldu. Akbaba, filmde setleri karıştırıp 'Kutsal Damacana' setine giren bir oyuncuyu canlandırdı.

        17 Ocak 2025'te vizyona girecek filmde; 'Papaz Fikret', 'Asım' ve 'Artin', ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

        Şafak Sezer - Ozan Akbaba - Ersin Korkut

        Senaryosunu; Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 5-Zombi'yi Kamil Çetin yönetti.

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        #kutsal damacana
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