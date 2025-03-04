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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kutsal' oyunu Moi Sahne’de

        'Kutsal' oyunu Moi Sahne’de

        Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül'ün başrolleri paylaştığı, annelikle ilgili konuşulmayanları hem sarsıcı hem de içten bir anlatımla tiyatro sahnesine taşıyan 'Kutsal' oyunu, 12 Mart Çarşamba akşamı Mall of İstanbul Moi Sahne'de seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 00:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:16
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        'Kutsal' oyunu Moi Sahne'de
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        Bir kadının en önemli ama en zor kararlarından biri nedir? Bir bebeğe bakabileceğine, onu her koşulda koruyabileceğine nasıl emin olabilir insan? Birini her şeyden çok severken, aynı zamanda hayatındaki en zorlandığı dönemi yaşadığını idrak ettiği an nasıl davranır? Nina yeni anne olmuş ve hayatının tam da bu döneminde. Uykusuzluk, sevgi, kaygı, şefkat, endişe, annelikle ilgili beklentiler ve gerçekler arasında sıkışmış halde. Nefes almaya ihtiyacı var. Eşi David ve kayınvalidesi Pearl, Nina’ya yardımcı olmak ister ve bir geceliğine bebeği alıp giderler. Nina ilk defa bebeğinden bir gece uzak kalacak ve arkadaşı Jackie ile keyifli vakit geçirecektir. Ancak gece beklediği gibi geçmez. Bebeğinin güvende olduğunu bilse de endişeleri ve kaygılarıyla yüzleşmeye başlar. Çalan o telefonla hayatının değişeceğinden habersizdir.

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        Ödüllü yazar Morgan Llyod Malcolm’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek’in oturduğu, Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün birlikte rol aldığı “Kutsal”, Tatlı Ekşi Tiyatro ve Biletinial’ın ortak yapımcılığında sahneleniyor. Hep “kutsal” olarak tanımlanan anneliğin nasıl katmanlı ve karmaşık bir dönüşüm olduğunun altını çizen oyun, seyirciyi eğlenceli başlayıp şüphelerin gölgesinde gerilimle tırmanan sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor. İnsan beyninin nasıl oyunlar oynayabileceğini, kaygıların nelere yol açabileceğini en gerçekçi haliyle ve çok çarpıcı bir anlatımla sahneye taşıyan “Kutsal”, her ebeveyni en büyük korkusuyla yüzleştiriyor. Oyun sadece anneliği değil, aynı zamanda çocuk olmayı ve nesiller arası aktarılan öğretileri de odağına alıyor.

        12 Mart 2025 Çarşamba akşamı 20.30’da Mall of İstanbul Moi Sahne’de seyirciyle buluşacak “Kutsal” oyununun biletleri, Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’dan temin edilebilir

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        #Moi Sahne
        #kutsal
        #seda türkmen
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        #OYUN
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