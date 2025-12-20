'Kutsal' seyirciyle buluşmaya devam ediyor

Ödüllü yazar Morgan Llyod Malcolm’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek’in oturduğu, Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün birlikte rol aldığı “Kutsal”, sahnelenmeye devam ediyor. Tatlı Ekşi Tiyatro ve Biletinial’ın ortak yapımcılığını üstlendiği, sezonun en iyi yapımları arasında gösterilen oyunun anneliğin görünmeyen çatışmalarını kadın olmanın çok katmanlı hikâyesiyle anlatıyor. Oyun, 20 Aralık, 29 Aralık ve 26 Şubat’ta DasDas Sahne, 6 Şubat’ta Kozzy Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Sahnesi ve 11 Şubat’ta ise Leyla Gencer Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak. Duygusal olduğu kadar mizahi bir anlatımla uykusuz gecelerin, içsel korkuların ve hayata tutunma çabasının hikâyesini anlatan “Kutsal”, sadece anneliğe değil, kadın olmaya, insan olmaya dair evrensel sorular soruyor.

REKLAM

Hep kutsal olarak tanımlanan anneliğin nasıl katmanlı ve karmaşık bir dönüşüm olduğunun altını çizen oyun, seyirciyi eğlenceli başlayıp şüphelerin gölgesinde gerilimle tırmanan sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor. İnsan beyninin nasıl oyunlar oynayabileceğini, kaygıların nelere yol açabileceğini en gerçekçi haliyle ve çok çarpıcı bir anlatımla sahneye taşıyan “Kutsal”, her ebeveyni en büyük korkusuyla yüzleştiriyor. Oyun sadece anneliği değil, aynı zamanda çocuk olmayı ve nesiller arası aktarılan öğretileri de odağına alıyor.