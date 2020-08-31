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Kuva-yı Milliye hareketi örgütlenirken, Türkiye’nin birçok bölgesinde karargahlar kurdu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde de 1907 yılında inşa edilen, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescil edilerek koruma altına Kuva-yı Milliye karargâhı ise çökme tehlikesi yaşıyor. Camları kırılan ve çatısının bir kısmı çöken konak adeta harabeye dönmüş durumda.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Beyşehir’de Kuva-yı Milliye kurucularından Süleyman Sırrı Koydemir tarafından 1919 yılından karargah olarak kullanılan tarihi yapıyla ilgili üst üste çağrıda da bulunuluyor.

Bugün yapıyla ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 98.yıl dönümünde çok önemli bir mekanın önündeyiz. Kuva-yı Milliye hareketimizin kararlarının alındığı bu eser maalesef yıkılmak üzere. Hatta buranın çatısının belirli bir bölümü de çökmüş.

Zaman içinde valilik tarafından buranın bir fizibilitesi çıkarılmış ancak hâlâ burası için somut bir adım atılamamış. Önceki dönem Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak bu karargâh için bir ödenek ayırmış ancak yeni valimiz burası için ne düşünüyor bilemiyoruz. Devlette devamlılık esas ise yeni Valimiz burası için alınan kararı uygulamaya geçirmelidir” ifadelerini kullandı.

Yokuş, "Ülkeyi yönetenler yerli ve milliyiz diyorlar. Eğer gerçekten hepimiz yerli ve milliysek bu Osmanlı eserini ihya etmeliyiz. Eğer bu eser yıkılırsa hepimiz için çok üzücü olur. Gelin hep birlikte bu yapıyı yaşatmak için çaba sarf edelim. Eğer bu yapıyı kurtarabilirsek yüzyıllar boyu gelecek nesillere ülkemizin kurtulmasına önderlik eden Süleyman Sırrı’ların hatırasını taşırız." dedi.

"MÜZE HALİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORLAR"

Beyşehir’de Kuva-yı Milliye kurucusu Süleyman Sırrı’nın torunları ile konağın durumunu konuştuğunu da aktaran Yokuş, "Süleyman Sırrı Beyin torunları ile bu konakla ilgili konuştum. Kendileri burayı devlete vermeye hazır. Burasının tadilat yapılarak müze haline getirilerek yaşatılmasını istiyor. Binanın yıkılması halinde bu ülkeyi bize emanet eden ecdadımıza karşı mahcup olur ve helalleşemeyiz. Bu yüzden ülkeyi yönetenler bu esere sahip çıkmalıdır" şeklinde konuştu.