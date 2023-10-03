Adım adım yapılışı ile kuymak tarifi: MasterChef kuymak nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye All Star'da bu akşam Karadeniz yöresine ait yemekler yapılıyor. Karadeniz'de kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mıhlama olarak da bilinen kuymak da yapılacaklar listesinde bulunuyor. İzleyiciler için "Kuymak peyniri nedir? Mıhlama (kuymak) nasıl yapılır, malzemeleri neler?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, adım adım kuymak tarifi
Bir kez denedikten sonra her kahvaltının gözdelerinden olmaya aday kuymak tarifi araştırılıyor. Karadeniz'in yöresel lezzetlerinden olan kuymak, MasterChef programı ile gündeme geldi. Peki, kuymak nasıl yapılır, püf noktası nedir? İşte, adım adım yapılışı ile (mıhlama) kuymak tarifi...
KUYMAK (MIHLAMA) TARİFİ
Mıhlama Malzemeleri
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı Trabzon (kolot) peyniri
1 su ardağı su
1 çay kaşığı tuz
KUYMAK NASIL YAPILIR?
Kuymak yapılışı:
Kuymak yapacağınız sahanı alalım ve içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyalım.
Tereyağını güzelce kısık ateşte fokurdayana kadar eritelim ve yakmamaya özen gösterelim.
Ardından 2 yemek kaşığı mısır ununu azar azar ekleyelim. Tahta kaşık kullanarak kavurmaya başlayalım.
Mısır unu kavrulmaya başladığında rengi döner. Rengi dönmeye başlayan mısır ununun üzerine 1 su bardağı suyu ilave edelim.
Su ilave ederken karıştırmaya devam edelim.
Mısır ununa eklediğimiz su kaynamaya başladığında Trabzon kolot peynirini tel tel ayırıp ekleyelim.
Mıhlamayı (kuymağı) karıştırarak pişirelim.
Tereyağı üzerine çıkıp rengini aldığında kuymağı ocaktan alalım.
Hiç beklemeden sıcak sıcak servis edelim.
Afiyet olsun...