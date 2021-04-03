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Kuyucak Kaymakamı, Didim'de otomobilinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un, yapılan ilk incelemede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi

Kuyucak Kaymakamı, Didim'de otomobilinde ölü bulundu
Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu
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DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Akbük Mahallesi sahil kenarında kayalık bölgede meydana geldi. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre bugün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti.

Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre; bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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