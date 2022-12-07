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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcuyu soyan Şili'li hırsızlar, Tiflis'e kaçarken yakalandı
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Araçtaki 1 buçuk milyon liralık altını çaldılar! Şili'li hırsızlara kelepçe

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında bulunan araçtan 1 buçuk milyon liralık altını çalan şüpheliler yakalandı. Zanlıların Tiflis'e giderken yakalandığı öğrenildi

Kuyumcuyu soyan Şili'li hırsızlar, Tiflis'e kaçarken yakalandı
Kuyumcuyu soyan Şili'li hırsızlar, Tiflis'e kaçarken yakalandı
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DHA

Bahçelievler'de alışveriş merkezi otoparkında, aracın içine bırakılan içinde 1,5 milyon değerinde altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen Şili uyruklu iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, şüphelilerin alışveriş merkezine girip çıktıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

Bahçelievler'de polise başvuran kuyumcu B.D., alışveriş merkezi otoparkına park ettiği aracına geri döndüğünde, arka camının kırık olduğunu ve içi altın ziynet eşyası dolu çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polise ifade veren B.D., çalınan çantanın içinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde bulunduğu belirtti.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti. Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü.

TİFLİS'E KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin olayın ardından İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri ve otogardan otobüse binerek Tiflis'e hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ankara otogarında düzenlenen operasyonla şüpheliler Jaime M.V.D.(40) ile Daniel A.Y.H. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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