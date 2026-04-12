        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzen katili hastane önünde yakalandı!

        Kuzen katili hastane önünde yakalandı!

        Malatya'da Mustafa Turan adlı kişi, tartıştığı kuzeni Remzi Turan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan saldırgan, kuzeninin kaldırıldığı hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Kuzen katili hastane önünde yakalandı!
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Turan (40), tartıştığı amcasının oğlu Remzi Turan'ı (62) tabanca ile vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa Turan, amcasının oğlu Remzi Turan'ın işlettiği iş yerine gitti.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında getirdiği tabanca ile kuzeni Remzi Turan'a ateş etti.

        Remzi Turan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mustafa Turan, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

        5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilen Remzi Turan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı. Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü TSİ 03.07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. (AA)

