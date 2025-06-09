Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!

Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİ İLE KARDEŞİ BIÇAKLANDI Hayatını kaybeden Hasari Aksungur, 43 yaşındaydı. DHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hasari (43) ile ağabeyi Mehmet Aksungur (45) kanlar içinde yere yığıldı.