Kuzey Kore birlikleri büyük kayıplar veriyor

Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasının bir göstergesi olarak Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere savaş alanına dâhil olan Kuzey Kore askerleri büyük zorluklar yaşıyor.

Özellikle Rusya'nın Kursk bölgesinde yüzlerce Kuzey Kore askerinin boş arazide taarruza kalktığı ve sonucunda büyük kayıplar verdiği bildirildi. Kuzey Kore askerlerinin savaş alanına adaptasyonda sorun yaşadığı ifade edildi.