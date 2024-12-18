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        Haberler Dünya Kuzey Kore birlikleri büyük kayıplar veriyor | Dış Haberler

        Kuzey Kore birlikleri Rusya'da büyük kayıplar veriyor

        Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un emriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na Rusya'nın yanında dâhil olmak için gönderilen 11 bin Kuzey Kore askeri savaş alanında büyük zorluklar yaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 01:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:17
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        Kuzey Kore birlikleri büyük kayıplar veriyor
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        Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasının bir göstergesi olarak Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere savaş alanına dâhil olan Kuzey Kore askerleri büyük zorluklar yaşıyor.

        Özellikle Rusya'nın Kursk bölgesinde yüzlerce Kuzey Kore askerinin boş arazide taarruza kalktığı ve sonucunda büyük kayıplar verdiği bildirildi. Kuzey Kore askerlerinin savaş alanına adaptasyonda sorun yaşadığı ifade edildi.

        Geçtiğimiz ay 11 bin Kuzey Kore askeri Rusya'nın yanında savaşa dâhil olmak üzere savaş alanına gelmişti. Sıcak çatışmalara da katılmaya başlayan Kuzey Kore askerleri özellikle Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşıyor. ABD'li yetkililere göre Kuzey Kore birlikleri yüzlerce zayiat verdi.

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