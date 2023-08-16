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        Haberler Dünya Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı

        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, kapitalizmin bir parçası olduğu için ülkede kadınların şort giymesi yasaklandı. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kişi, yaz mevsiminin ortasında gelen bu yasağın ayrımcılık olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 10:00
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        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, yabancı veya kapitalist olarak kabul edilen herhangi bir davranış veya uygulamaya yönelik kısıtlamalarda son olarak kadınların şort giymesi yasaklandı.

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        Yetkililer, diz hizasından aşağısına kadar uzanan giysiler giyen her kadının 'sosyalist görgü kuralları' ilkelerini çiğnediğini duyurdu.

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        Kadınlara yönelik bu yasak, sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı yaz mevsimin ortasında getirildi.

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        Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinde yaşayan bir kişi, Radio Free Asia'ya adının açıklanmaması koşuluyla şunları söyledi:

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        "Yetkililer, sosyalist gelenek ve yaşam tarzına uygun olmadığını söyleyerek şort giyen kadınları sokaklarda durduruyor. Birkaç yıl önce, Japon modası olduğunu söyleyerek geniş paçalı etek pantolonlara baskı yapıyorlardı."

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        İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kişi, "Birçok kadın şikayet ediyor, neden erkekler şort giyebilir de kadınlar giyemez diye soruyor. Yetkililerin ayrımcılık yaptığını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kuzey kore
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