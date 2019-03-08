Korea Times gazetesinin aktardığına göre, Richter ölçeğine göre 2.1 olarak ölçülen sarsıntı yerin hemen altında meydana geldi.

Diğer yandan hafta başında Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı Kuzey Kore'nin Sohae kentinde uzun menzilli füze tesislerini yeniden inşaa etmeye başladığını açıklamıştı.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS),uzmanların yaptıkları analiz sonucunda Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini yeniden inşa etme hazırlığında olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise haberin doğru olması halinde hayal kırıklığına uğrayacağını açıklamıştı.

KUZEY KORE'NİN FÜZE TESİSİNİN TENİDEN İNŞA ETTİĞİ İDDİASI

Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddia edilmiş, Güney Kore'de yayımlanan "JoongAng Ilbo" gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

ABD'de Stimson Araştırma Merkezine bağlı "North 38" internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığını doğrulamıştı.

Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington yönetimiyle müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin Ağustos 2017'de durdurulduğu ve ondan sonra kulenin ve standın durumunda bir değişiklik olmadığı belirtilmişti.

Öte yandan uzmanlar, uydu görüntülerinde, tesiste 16 Şubat-2 Mart arasında yeni inşa faaliyetleri gözlendiğine dikkati çekerken, fırlatma rampası üzerinde 2 inşaat vinci bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, aktarım kulesinin duvarlarının bir basamak yükseltildiğini, ayrıca kuleye bir tavan ve ilave bir destek eklendiğini ifade etmiş, daha önceki görüntülerde piste yığılmış halde bulunan inşaat malzemelerinin yok olduğuna dikkati çekerek, söz konusu malzemelerin kule inşaatında kullanıldığının anlaşıldığını kaydetmişti.

İnşaat faaliyeti ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılan zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamasının ardından gelmişti.