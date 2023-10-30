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        Haberler Dünya "Kuzey Kore'nin nükleer planları Güney Kore ve ABD için tehdit oluşturabilir"

        "Kuzey Kore'nin nükleer planları Güney Kore ve ABD için tehdit oluşturabilir"

        Güney Kore ve ABD merkezli iki kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah planlarının, Güney Kore ve ABD için "tehdit oluşturabileceği" öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:56
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        "Kuzey Kore'nin nükleer planları tehdit oluşturabilir"
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        Güney Kore merkezli Asan Politika Çalışmaları Enstitüsü ve ABD merkezli RAND Corp. adlı kar amacı gütmeyen stratejik kuruluşlar, "Güney Kore Cumhuriyeti Nükleer Güvencesini Güçlendirme Seçenekleri" başlıklı ortak rapor yayımladı.

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        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "2030'a kadar gerçekleşmesi olası en az 300 ila 500 nükleer silahtan oluşan bir güç planladığı" ifade edilen raporda, bu durumun Güney Kore ve ABD için "tehdit oluşturabileceği" kaydedildi.

        Raporda, Kuzey Kore'nin, "nükleer silahlarını Güney Kore ile ABD işbirliğini bozmak ve ABD'yi tehdit etmek için kullanmayı" ve Güney Kore'yi "işgal etmeden yönetebilmeyi" umduğu ifade edildi.

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        Pasifik Okyanusu'ndaki ABD balistik füze denizaltılarının bir kısmının ya da tamamının "Kuzey Kore'yi hedef almaya tahsis edilmesi" önerisinde bulunulan raporda, Güney Kore'nin nükleer güvencesini güçlendirme seçenekleri arasında "ABD'nin sökmeyi planladığı ortalama 100 ABD taktik nükleer silahının Güney Kore'yi desteklemek amacıyla modernleştirilmesi" de yer aldı.

        KUZEY KORE'NİN OLASI BİR NÜKLEER SALDIRISINA İLİŞKİN TAHMİNLER

        Kuzey Kore'nin 2006, 2009, 2013, 2016 ve 2017 yıllarındaki nükleer silah denemelerinin tablo olarak verildiği raporda, tabloda belirtilen testlerin boyutunda bir nükleer saldırı düzenlenmesi halinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşanabileceklere ilişkin tahminler de yer aldı.

        Buna göre, Kuzey Kore'nin Eylül 2017'deki nükleer testi büyüklüğünde bir nükleer saldırı düzenlemesi durumunda, Seul'de yaklaşık 2 milyon kişinin öleceği ve ciddi sayıda kişinin yaralanacağı tahmininde bulunuldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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