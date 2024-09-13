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        Haberler Dünya Kuzey Kore, "uranyum zenginleştirme tesisi"ni ilk kez kamuoyuna duyurdu | Dış Haberler

        Kuzey Kore, "uranyum zenginleştirme tesisi"ni ilk kez kamuoyuna duyurdu

        Kuzey Kore, "uranyum zenginleştirme tesisi"ni ilk kez kamuoyuna duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahların katlanarak artırılması gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:00
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        Kuzey Kore, "uranyum zenginleştirme tesisi"ni ilk kez kamuoyuna açıklarken, lider Kim Jong-un, nükleer silahların "katlanarak" artırılması gerektiği belirtti.

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        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Nükleer Silahlar Enstitüsü ve Nükleer Malzeme Üretim Üssünü denetledi.

        Denetleme sırasında Kim, nükleer savaş başlıkları ve mevcut nükleer malzemelerin üretimi hakkında bilgi aldı.

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        "NÜKLEER SİLAHLARIN KATLANARAK ARTMASI" GEREKTİĞİ VURGUSU

        Kim, nükleer silah üretimi alanındaki bilim insanları, teknisyenler ve yetkililere, nükleer üretim planını "hatasız" şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti.

        Üretim hatlarının genel işleyişi hakkında bilgi edinmek için "uranyum zenginleştirme tesisi"nin kontrol odasını gezen Kim, çalışma sahasını gezmekten büyük bir "güç" aldığını ifade etti.

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        Kim, Kuzey Kore'nin nükleer enerji alanındaki teknik gücünden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ülkesinin "kendini savunması adına nükleer silahlarını katlanarak artırması" gerektiğini kaydetti.

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        Kuzey Kore, bu açıklamayla ilk kez bir "uranyum zenginleştirme tesisi"ni kamuoyuna duyurmuş oldu.

        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ve ABD'nin istihbarat birimleri, Kuzey'in başkent Pyongyang yakınlarındaki bir komplekste uranyum zenginleştirme tesisi bulunduğuna inanıyor.

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        Öte yandan Kuzey Kore'nin 2010'da ABD'li nükleer enerji uzmanı Siegfried Hecker'i, uranyum zenginleştirme tesisini incelemesi için davet ettiği ifade ediliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kuzey kore
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