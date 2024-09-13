Kuzey Kore, "uranyum zenginleştirme tesisi"ni ilk kez kamuoyuna duyurdu

"NÜKLEER SİLAHLARIN KATLANARAK ARTMASI" GEREKTİĞİ VURGUSU

Kim, nükleer silah üretimi alanındaki bilim insanları, teknisyenler ve yetkililere, nükleer üretim planını "hatasız" şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti.

Üretim hatlarının genel işleyişi hakkında bilgi edinmek için "uranyum zenginleştirme tesisi"nin kontrol odasını gezen Kim, çalışma sahasını gezmekten büyük bir "güç" aldığını ifade etti.