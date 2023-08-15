Kuzey Kutbu'nda son bir yılda İstanbul'un 3'te biri büyüklüğünde deniz buzu eridi
Türkiye'nin Kuzey Kutbu'na 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan bilim insanları, 2022 ve 2023'ün temmuz aylarının ortalama deniz buzu dağılımı incelendiğinde yaklaşık yüzde 3'lük bir azalma gözlemledi.
Türkiye'nin Kuzey Kutbu'na 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bilim insanları, izledikleri seyir rotalarında eriyen ve koparak denize karışan buzulların takibini yaparak küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını gözlemledi.
Arktik bilimsel seferinin gerçekleştirildiği temmuz ayı küresel anlamda dünya sıcaklık ortalamalarına göre "en sıcak ay" olarak tarihe geçti.
Alınan verilere göre, 2022 ve 2023'ün temmuz aylarının ortalama deniz buzu dağılımı incelendiğinde, yaklaşık yüzde 3lük bir azalma gözlemlendi.
Bu oran, İstanbul'un 3te biri boyutunda veya 215 bin futbol sahası büyüklüğünde deniz buzunun eriyerek denize karıştığını ifade ediyor.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı/Şebnem Coşkun'dan servis edilmiştir.