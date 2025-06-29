Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü

Geçtiğimiz günlerde Youtube'da bir video ararken, Kemal Sunal ile Bahar Öztan'ın başrollerini paylaştığı 1984 yapımı 'Ortadirek Şaban'a denk geldim.

'Ortadirek Şaban'ı ilk olarak Mersin'deki Kamer Sineması'nda izlemiştim. "Haydi, zihnimde biraz nostalji rüzgarı essin" diyerek filmi tekrar izlemeye başladım.

'Ortadirek Şaban'ı izlerken; o günlerden kesitler, nostalji rüzgarına kapılmış zihnimde film şeridi gibi akarken, ergenlik yıllarımda öykündüğüm Yalçın Tülpar'ın öldürülerek hayatına son verilmesi de belirdi.

Bahar Öztan - Kemal Sunal - Yalçın Tülpar (Ortadirek Şaban)

Çalıştığım eczane, hafta sonları kapalı olduğu için cumartesi ve pazar günleri, Kamer Sineması'nın büfe işlerine yardım ederdim. Böylelikle; hem filmleri bedava izler, hem de harçlık alırdım.

'Ortadirek Şaban', beyazperdeye; bir fabrikada memur olarak çalışan dar gelirli 'Şaban'ın bir yandan geçim derdiyle uğraşmasını, diğer yandan sevdiği kadın olan 'Sekreter Bahar'ın sevgilisi varlıklı ve sporcu 'Erkan' ile yarışması sırasında başından geçenleri yansıttı.

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Filmi izledikten birkaç gün sonra bir dergide karşıma, 'Erkan'ı canlandıran Yalçın Tülpar'ın röportaj çıktı. Tülpar'ın aslında bir oyuncu değil, uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanan milli bir sörfçü olmasının yanı sıra birçok sporla profesyonel ölçüde ilgilendiğini o röportajda öğrendim.

38 yaşında hayattan koparılan Yalçın Tülpar'ın 'Ortadirek Şaban'a dâhil olması tamamen tesadüf sonucu gerçekleşti. O gün, orada, o anda sörf yapmasıydı 'Ortadirek Şaban'da rol alamayacaktı. MEMDUH ÜN KEŞFETTİ Osman Fahri Seden 'Ortadirek Şaban'ın senaryosunu yazmıştı. Filmi, Kartal Tibet yönetecekti. Memduh Ün de yapımcısı olacaktı. Başrolleri paylaşacak olan Kemal Sunal ve Bahar Öztan ile sözleşmeler imzalanmıştı. Yardımcı roller için kadro oluşturulurken Ün, o günlerde Bodrum'daki evindeydi. Memduh Ün, bir gün denizde yüzerken sörf yapan Yalçın Tülpar'ı gördü. "Tam da 'Erkan' diye düşündükten sonra sörfünü tamamlayan Tülpar'ın yanına giderek kendisini tanıtıp bir süre sohbet etti. Ve sordu; "Oyuncu olmayı düşürün müsün? " Yalçın Tülpar, hiç düşünmeden; "Düşünmüyorum, ben sporcuyum. Oyunculukla ilgili hiçbir bilgim ve yeteneğim yok" şeklinde cevap verdi. Memduh Ün, her ne kadar ısrar etse de; "Hayır, teşekkür ederim" cevabını aldı. Ün'ün ısrarı, sonraki bir kaç gün sürdü. 'Ortadirek Şaban'da kendisi gibi bir sporcuyu canlandıracağının altını çize çize Yalçın Tülpar'ı ikna etmeyi başardı. Memduh Ün (1920 - 2015) REKLAM 1958 doğumlu Yalçın Tülpar, birçok spor dalıyla uğraştıktan sonra karar kıldığı yelken sporunda uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmış bir sporcuydu. Memduh Ün, 'Ortadirek Şaban'da Yalçın Tülpar'ın canlandırdığı 'Erkan'ın babası 'Tahsin'e hayat verdi. Memduh Ün, oyunculuk performansını bir hayli beğendiği Yalçın Tülpar'ın kariyerinin 'Ortadirek Şaban' ile sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle Tülpar'ı o günlerde, 'Gizli Duygular'ın çekim hazırlığı içinde olan Şerif Gören'e önerdi. Yine 1984'te çekilip, aynı yıl gösterime giren; Müjde Ar ile Yaşar Alptekin'in başrollerini paylaştığı 'Gizli Duygular'da kamera karşısına geçen Yalçın Tülpar, bu filmden sonra bir daha oyunculuk yapmadı. Nedeni ise oldukça küçük bir rolü canlandırmasından dolayı çevresinden alay mahiyetinde gelen eleştiriler oldu.

TÜRKİYE'YE RİNGO'YU GETİRDİ Birkaç yıl daha spora devam eden Yalçın Tülpar bir yandan da mankenlik de yapmaya başladı. 1990'lı yılların başından itibaren ise Bodrum'da yeni bir hayata başlayan Tülpar, plaj işletmeciliğinin yanı sıra 'Deniz muzu' olarak da bilinen 'Ringo'yu Türkiye'ye getirerek iş hayatına atıldı. Ne yazık ki yeni bir hayata başladığı Bodrum, Yalçın Tülpar'ın yaşamının son bulduğu yer oldu. Tülpar, 7 Temmuz 1997'de bir mekânda çıkan kavgada bıçakla öldürüldü. Benzer bir bıçaklama olayı Yalçın Tülpar'ın hayatını kaybetmesinden 25 yıl önce, iki ünlü arasında yaşandı. "O ADAM KARİYERİMİ MAHVETTİ" 2010’da Levent Tenis Kulübü’nde karşılaştığım Kuzey Vargın, "Gazeteci delikanlı gel, bir çayımı iç" dedi. Oturdum, sohbetimiz şöyle başladı; - Madalyon takıp, gömleği 3 düğme açık bırakmanın simge isimlerindensiniz... - 16 yaşımda başladım. 68 yaşımdayım, bak hâlâ aynı tarzdayım. - Damdan düşer gibi olacak ama hep merak etmişimdir. Hapis yatma deneyiminiz olmuştu. Salih Güney’i bıçaklamış olmaktan hiç pişmanlık duydunuz mu? Gözlerini kısarak; “Nereden çıktı şimdi bu sevimsiz konu?” der gibi bakıp çayından uzun bir yudum çekti. - Tek bir cümle söyleyeceğim. O adam, kariyerimi mahvetti." 16 Ekim 1972... Yakın arkadaş olan Salih Güney ile Kuzey Vargın, Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'taki bir mekânda sohbet ediyordu. Bir süre sonra Güney ile yan masada oturan gazeteci Burhan Cahit Tekinliğ arasında sözlü bir tartışma çıktı. Tartışma öylesine büyüdü ki iş, "Erkeksen dışarıya gel" cümlesinin sarf edilme noktasına geldi. Salih Güney ile gazeteci Burhan Cahit Tekinliğ, mekânın kapı önüne çıktı.

Kuzey Vargın'ın mekândaki bir diğer oyuncu olan Ahmet Mekin'in; "Kuzey, bunlar şimdi kavga eder, git bir bak" demesiyle soluğu dışarıda aldı. Kavga başlamıştı bile... Salih Güney, kavgayı ayırmak istemesine kızdığı Kuzey Vargın'a kafa attı. Bunun sonucunda kavga, ikisi arasında devam etmeye başladı. Kuzey Vargın (1942 - 2017) Bir hayli öfkelenen Kuzey Vargın, mekâna dönerek bir bıçak alıp tekrar dışarıya çıktı. Salih Güney'i kolundan, koltuk altından, göğsünden ve ensesinden bıçakladı. Kavga devam ederken Kuzey Vargın'ı, Ahmet Mekin, zar - zor tutabildi. Salih Güney Ölümle yüz yüze gelen Salih Güney, Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Delinen akciğeri de ameliyatla dikildi. SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ Salih Güney'in kavga ettiği Burhan Cahit Tekinliğ, 2010'da sevgilisi Neşide Dırmıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü. Tekinliğ, mahkeme sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. KUZEY VARGIN’A 36 YIL HAPİS Kuzey Vargın, adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklanarak, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sağmalcılar Cezaevi'nde 18 ay yatan Kuzey Vargın, sonraki yıllarda evleneceği sevgilisi Feraye Işıl'ın (Müzeyyen Senar'ın kızı) ödediği 5 bin liralık kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salih Güney, taburcu olduktan sonra savcılığa giderek, Kuzey Vargın'dan şikâyetçi olmadığını bildiren bir dilekçe imzaladı. "ARKADAŞIM MASUMDUR" "Beni yaralamaktan sanık olarak tevkif edilen ve hakkında kovuşturma yapılmakta bulunulan, o günkü şartlarda şikâyetçi olduğum film sanatçısı Kuzey Vargın aradan zaman geçip, hadiseyi hatırlamam üzerine, kendisinin bir suçu, bir taksiri olmadığını, bir münakaşa anında ilk kafa darbesini benim attığımı ve ondan sonra şuursuzca hareket ettiğimi bugün anlamış bulunmaktayım. Arkadaşım masumdur. Davamdan feragat edip kendisini ibra ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım." Salih Güney, baba adlarının Mehmet olmasından, oyunculuğa aynı yıl başlamış olmalarına kadar birçok ortak yanı bulunduğu Kuzey Vargın'ı her ne kadar affetmiş olsa da kanun affetmedi. En azından o gün... Kuzey Vargın’ın cezası, 1974'te ilan edilen genel afla düştü. Vargın'ı hapishane çıkışında Feraye Işıl karşıladı. Bıçaklama olayı, Yeşilçam’daki en verimli dönemlerinde olan Kuzey Vargın ile Salih Güney'in kariyerine bir hayli darbe vurdu. Kuzey Vargın ile Salih Güney, 1966 yapımı 'Çılgın Gençlik'te başrolü paylaştı. Kuzey Vargın; James Dean'e, Salih Güney ise Tony Curtis'e benzetiliyor, oyunculuk yetenekleri ve yakışıklılıklarıyla yapımcıları, peşlerinden koşturuyorlardı. Her ne kadar hapiste olmasa da sabıkalı olduğu için Kuzey Vargın'a gelen teklifler kesildi. Salih Güney ise tedavi süresi uzun sürdüğü için setlerden bir hayli uzak kaldı. Tedavi süresi bitmiş olsa da yapımcılar, teklif götürmekte ihtiyatlı davrandı.

İLK 8 YILINDA 68 FİLMDE ROL ALDI Kuzey Vargın, 1965'te 'Davudo' ile başladığı oyunculuk kariyerinde bıçaklama olayının yaşandığı 1972'ye kadar olan 8 yıl içinde 68 filmde rol aldı. Kuzey Vargın, 1967 yapımı 'Günahkâr Kadın'da başrolü Filiz Akın ile paylaştı. ABD'DE GÖKDELENLERİN CAMINI SİLDİ Kuzey Vargın, oyunculuk teklifleri azalınca, yeni bir yaşam kurmak için eşi Feraye Işıl ile birlikte 1975'te ABD'ye gitti. İlk yıllarında geçimini sağlamak için gökdelenlerin camlarını silen Vargın, birkaç yıl sonra benzin istasyonu açtı. Kazancı iyiydi iyi olmasına ama eşi Feraye Işıl ile boşanmasıyla ABD'de yalnız kalmaya dayanamayan Vargın, 1985'te Türkiye'ye dönerek oyunculuktaki şansını tekrar denedi. Artık başrol olmasa da 1985 yapımı 'Ateşdağlı' ile oyunculuk kariyerine yeniden başlayan Kuzey Vargın, 2013'e kadar kameraların karşısına geçti. Yusuf Sezgin, Efkan Efekan, Kuzey Vargın ve İsmet Özhan, 2002'deki Altın Portakal Film Festivali için gittikleri Antalya'da konakladıkları otelin havuzunda keyif yaparken eski günleri de yâd etti. Sağlığının bozulmasıyla oyunculuğu bırakan Kuzey Vargın, yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği nedeniyle 13 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti. Salih Güney de Kuzey Vargın gibi oyunculuğa 1965'te başladı. 1972'deki olaya kadar 65 filmde rol alan Güney, taburcu olduğu 1973'ten 2023'e kadar olan 50 yıllık süreçte 28 film için kamera karşısına geçti.