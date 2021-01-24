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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 49. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in kızları ile bacanakların zor anlarının ekrana geldiği tanıtımda Kuzey, Yıldız, Sefer ve Nahide hep beraber tatile çıkmaya karar veriyor. Elindeki teste bakan Yıldız'ın şoke olan hali ise akıllara "Yıldız hamile mi?" sorusunu getiriyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. son bölümde; Yıldız da Kuzey gibi konu Feride olunca kendini tutamayıp Engin Ar'ın cezasını kesti ancak bu durum ikili için yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Yaşadıklarından sonra Engin Ar, Kuzey ve Yıldız'dan şikayetçi olmaya karar verdi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE


KUZEY YILDIZI İLK AŞK 48. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ise mavişiyle hapislere düşmemek için harekete geçti ve Engin Ar'ı bu kararından vazgeçirmeye çalıştı ancak bu iş sandığı kadar kolay olmadı.

Engin Ar'ı vazgeçirmek için Kuzey ve pampaları her yolu denese de, Engin Ar kararından vazgeçmedi. Önce korkutma yolunu deneyen pampalar, daha sonra ünlü gurmeye kendi işkence yöntemlerini uygulamaya başladı ancak bir sonuç alamadılar. Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da bacanaklarla beraber kayak merkezine gitti.

Gençlerin karın keyfini çıkardığı bu kaçamakta ise başlarına hiç ummadıkları bir felaket geldi. Bacanaklarla beraber kar motoru keyfi yapan kızlar, motorun yakıtı bitince yolda mahsur kaldılar. Engin Ar, başına gelenlerden sorumlu olanları savcılığa şikayet edince herkes soluğu mahkemede aldı. Tüm çabalarına rağmen Kuzey ve Yıldız hakkında tutuklama kararı çıktı.


Gökçe ve Osman ise yola yürüyerek devam ederken, Osman düşerek yaralandı. Herkesin başına türlü belalar gelirken, tüm bunlardan nasıl kurtulacakları ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 30 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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