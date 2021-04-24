Yıldız'ın büyük korkusu! 0:00 / 0:00

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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 61. bölümünde; Yıldız'ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği, yanında değildir. Kabusları sonunda gerçek mi olmuştur? Kuzey, Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da fayda etmez.

Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir. Yıldız, bu korkusunu yenmek için işi profesyonel bir alana taşımaya karar verir ve Kuzey ile birlikte kursa yazılır. Yıldız'ın kendine güvenebilmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir. Fakat bu uğraşları, tehlikeyi uzaklaştırmaya yetecek midir?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın 61. Bölüm Tanıtımı;