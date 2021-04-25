Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 61. son bölümünde; bebeğinin kaçırıldığını düşünen Yıldız büyük bir korku yaşarken, Güney bebeği beşiğinden kızların aldığı ortaya çıktı. Güney'in kırkı için organizasyon düzenleyen Nahide, büyük bir titizlikle hazırlıklara başladı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 61. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 61. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Güney bebek için herkesi evde toplayan Nahide'nin verdiği küçük parti herkese keyif dolu anlar yaşattı. Bebeği için endişelenen Yıldız ise Kuzey'i de ikna ederek kursa gitmeye karar verdi. Kursa yazılan ikili, burada aslında bebek bakmayı bilmediklerini öğrendi.

Kuzey, bebek bakma konusunda kendi bildiklerini anlatmaya çalışırken, çiftin kurs macerası yüzleri güldürdü. Kuzey ile Yıldız için her şey yolunda giderken Gökçe ve Mine, kardeşleri Güney ile dışarı çıkınca Yıldız'ın büyük korkusu gerçek oldu. Güney bebek ile sahilde oturan Mine, yanlarına gelen bir kadınla sohbet etmeye başladı.

Güney'i kadına emanet edip su almaya giden Mine, döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Güney, Leyla isminde bir kadın tarafından kaçırıldı. Polisler, akli dengesi yerinde olmayan kadının peşine düşerken finalde Güney, Leyla'nın ellerinden kayarak nehre düştü. Herkesi şoke eden olayın ardından Güney bebeğe ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!