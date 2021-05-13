Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü fragmanı yayınlandı - Kuzey Yıldızı İlk Aşk finalde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin 15 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek ve merakla beklenen final bölüm fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü fragmanı yayınlandı - Kuzey Yıldızı İlk Aşk finalde neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final bölümü tanıtımı yayınlandı...

YILDIZ, BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Eğlence dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda sürpriz gelişmeler dikkat çekiyor. Restoranda düzenlenen sıra gecesi neşeli anlara sahne olurken, Sefer ve Kuzey'in bayramda harçlık vermemek için gösterdikleri çaba izleyenleri güldürüyor. Emin'in, Güney bebeği kaybettiklerini ağzından kaçırması sonucu Yıldız, kızları evden kovuyor. Yıldız'ın elindeki hamilelik testi ise heyecanı artırırken, akıllara "Kuzey ile Yıldız çiftinden bir müjdeli haber daha mı geliyor?" sorusunu getiriyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 64. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır. Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız'ın kalbi yeniden kırılmıştır. Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer...

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, final bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 64. Bölüm Tanıtımı;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 29. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?
Benim Adım Melek 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 65. son bölüm
TELEVİZYONBenim Adım Melek yeni fragman geldi
Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 58. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir neden final?
TELEVİZYON Doğduğun Ev Kaderindir neden final?
Masumiyet neden yok? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONMasumiyet neden yok?
TV Yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 12 Mayıs 2021
Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları ve gerçek isimleri
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman oyuncuları kim, konusu ne? İşte Kuruluş Osman dizisine dair merak edilenler
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek konusu ve karakterleri ne? Benim Adım Melek oyuncuları isimleri
TELEVİZYONBenim Adım Melek oyuncuları kim?
Sadakatsiz oyuncuları, karakterleri ve konusu ne? İşte Sadakatsiz oyuncuları gerçek isimleri
TELEVİZYONSadakatsiz oyuncuları kim?