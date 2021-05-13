Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final bölümü tanıtımı yayınlandı...

YILDIZ, BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Eğlence dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda sürpriz gelişmeler dikkat çekiyor. Restoranda düzenlenen sıra gecesi neşeli anlara sahne olurken, Sefer ve Kuzey'in bayramda harçlık vermemek için gösterdikleri çaba izleyenleri güldürüyor. Emin'in, Güney bebeği kaybettiklerini ağzından kaçırması sonucu Yıldız, kızları evden kovuyor. Yıldız'ın elindeki hamilelik testi ise heyecanı artırırken, akıllara "Kuzey ile Yıldız çiftinden bir müjdeli haber daha mı geliyor?" sorusunu getiriyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 64. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır. Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız'ın kalbi yeniden kırılmıştır. Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer...

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, final bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 64. Bölüm Tanıtımı;