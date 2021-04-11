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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta neler oldu? 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu aile tablosu
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'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu aile tablosu

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşadığı talihsiz hastalık sebebiyle Yıldız zor günler yaşarken, Kuzey'e de öfkeliydi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta neler oldu? 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu aile tablosu
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu aile tablosu
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HABERTURK.COM

İkili arasındaki tüm ipler kopma noktasına gelmişken, Yıldız'ın attığı adımla aşık çift yeniden barıştı. Kuzey, Yıldız'ı iyileştirmek ve mutlu etmek için tüm imkanlarıyla çabaladı. Yıldız'ın sütünün gelmesi için başta Kuzey olmak üzere tüm aile seferber olurken, finalde Kuzey'in organizasyonu Yıldız ve bebeğini kavuşturdu. Yıldız'ın ısrarlarına dayanamayan Kuzey, sanki yeniden doğum yapacakmış gibi onu hastaneye götürdü. Burada oğlu Güney'i kucağına alan Yıldız, tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Kuzey, Yıldız ve bebeklerinin bir arada olduğu bu mutlu anlar yüzleri güldürdü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 5.25 rating ve yüzde 10.89 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.33 rating ve yüzde 6.66 izlenme payı, AB'de yüzde 2.97 rating ve 6.27 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #HoşGeldinGüneyBebek etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Hoş geldin Güney bebek;

KUZEY İLE YILDIZ BARIŞTI

Kuzey, Yıldız'dan özür dileyip kendini affettirmeye çalışsa da, Yıldız geri adım atmadı ancak ikilinin yaşadığı yüzleşmeden sonra Yıldız olanları düşünmeye başladı. Kuzey, Yıldız'ın onu istemediğini duyduktan sonra oğlunun yanına hastaneye gelirken, burada içinden gelen duyguları anlattı. Hastaneye gelen Yıldız, Kuzey'in söylediklerini duydu ve Kuzey ile barışmak istedi. Yıldız ile Kuzey çifti yeniden bir araya geldi.

Kuzey ile Yıldız barışıyor;

KUZEY İLE SEFER'İN OT BULMA MACERASI

Kuzey ile Yıldız'ın bebeklerinin sağlık durumu daha iyiye giderken Yıldız, kendi bebeğini besleyemediği için büyük bir üzüntü yaşıyordu. Yıldız'ı mutlu edebilmek için tüm aile bir çare düşünmeye başlarken Nahide, bu durumu çözebilecek otların listesini yaptı. Kuzey ile Sefer, Nahide'nin listesini almak için ilk iş olarak bir aktara gitti. Burada otların bir çoğuna ulaştılar ancak üç tanesi eksikti. Bunun üzerine başta Kuzey ve tüm ailesi, Yıldız için gerekli olan otların peşine düştü. Sefer, otları ebesinde bulabileceklerini düşününce, ikili soluğu Sefer'in ebesinin evinde aldı. Ebenin tarzı ve evi sebebiyle Kuzey ile Sefer burada gergin anlar yaşadı. İki otu daha ebeden bulmayı başaran ikili, son ot için dağa tırmanarak büyük bir maceraya atıldı. Çok dik ve tehlikeli bir yamacın ucunda bulunan otu alan Kuzey, Yıldız'ın sütünün gelmesi için gerekli olan tüm otları toplamış oldu.

Sefer'in cadı ebesi;

Ot avcıları;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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