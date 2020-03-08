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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kuzey ve Yıldız’ın uzun zamandır bekledikleri haberi aldığı, Şule’nin boşanacağını söylemesiyle ikilinin şoke olduğu bölüm ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 5.19 rating ve yüzde 12.67 izlenme payı, AB’de yüzde 3.91 rating ve 10.90 izlenme payı ve Total’da 7.50 rating ve yüzde 17.54 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #AyrılıkZor etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #AyrılıkZor etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

YILDIZ TUTUKLANDI!

Kuzey ve Yıldız çektikleri aşk acısıyla ağır bir depresyona girerken, Çetin'in şikayeti üzerine Yıldız tutuklandı. Haberi alır almaz silahını kaptığı gibi Çetin'i vurmaya giden Kuzey'i, Sadullah durdurdu.

Şule ve Tülin'in işbirliği yaptığını ispatlayan görüntüleri Kuzey'e verdi. Yıldız mahkemede kendini savunmayı reddederek Ruhi'yi korurken, Kuzey ve Sefer onu kurtarmak için harekete geçti. İlk iş olarak Ruhi'yi buldular ancak teslim olmaya ikna edemediler. Ruhi, Yıldız'ın serbest kalması için Çetin'i vurduğu silahı vererek kaçmayı tercih etti.

Kuzey ve Yıldız aşk acısı çekiyor;

Yıldız tutuklanıyor;

ŞULE, BOŞANMAYA İKNA OLDU!

Yaşar ve Şeref, ailelerinin yardımıyla Çetin'i kaçırdı. Kuzey, aşkından vazgeçmeyerek aralarına giren tüm engelleri kaldırmaya yemin ederken, Yıldız'ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in hapishaneye ziyarete gelmesiyle iyice gerilen Yıldız fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kuzey ve Sefer'in Ruhi'den suç aletini alması, Yıldız'ın suçsuzluğunu ispatladı. Hakim karşısında gerçekleri söylemek zorunda kalan Yıldız, Kuzey ve Pembe'nin de şahitlik etmesiyle tutuksuz yargılandı. Final sahnesinde ise Şule'nin, Kuzey ve Yıldız'a boşanacağını söylemesi herkesi şoke etti. Bu beklenmedik gelişme YılKuz aşkını kurtarabilecek miydi?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 25. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in boşanma haberiyle sevinçten havalara uçtuğu tanıtımda Yıldız'ın hala sinirli olduğu görülüyor. Ruhi'nin kaçak hayatında değiştirdiği tarzı dikkat çekerken, Yıldız'ın artık geleceğe bakacağını söylemesi Kuzey'i delirtiyor. Mahmut Kaptan'ı görünce kıskançlık krizine giren Kuzey'in neler yapacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 25. Bölüm Tanıtımı!