Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuzey ve Yıldız'ın bekledikleri haber geliyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek olan 24. bölümünde Yıldız ve Kuzey'in uzun süredir bekledikleri haber geliyor. Peki bu haber Yıldız'ın yaralarını sarmaya, kaybettiklerini telafi etmeye yetecek midir

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Show TV
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 24. bölümünde Yıldız, Kuzey’in gözünün önünde yirmi yıllık emeğini, geçmişini, her şeyini yakmıştır. İçi kan ağlasa da bunu yapmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü Kuzey, bu aşkın bittiğine başka türlü inanmayacaktır. Nitekim öyle de olur.

Kuzey, yüzleştiği acıyla birlikte ağır bir depresyona girer. Yıldız’ın da durumu ondan farksız değildir. İki aşık depresyonlarının doruklarındayken Yıldız tutuklanır.

Kuzey’in depresyonuna bir süre ara verip Yıldız’ı kurtarması gerekmektedir. Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur.

Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır. Kuzey, Yıldız’la arasına giren tüm engelleri tek tek kaldırmaya yemin etmiştir. Fakat Yıldız’ın da kararından dönmeye niyeti yoktur.

Bu sırada ikisinin de tahmin edemeyeceği bir gelişme olur. Uzun zamandır bekledikleri haber kapılarına dayanmıştır. Bu haber, Yıldız’ın yaralarını sarmaya, kaybettiklerini telafi etmeye yetecek midir?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 24. Bölüm Tanıtımları:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159 bölüm fragmanı yayınlandı! Edho'da işler karışıyor! İşte yeni bölüm fragmanı
TELEVİZYONEDHO'dan heyecan dorukta olacak
Reyting sonuçları 6 Mart 2020! Cuma dizi reyting sonuçlarında birinci hangi dizi? AÇIKLANDI
TELEVİZYON6 Mart reyting sonuçları!
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor son bölümünde yaşananlar
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim kazandı?
Çukur 3. sezon 24. bölüm fragmanı: Canını almayacağım da ne yapacağım" Çukur 91.yeni bölüm detayları
TELEVİZYON"Canını almayacağım da ne yapacağım"
Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mart 2020 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi 6 Mart 2020
Kuaförüm Sensin'de renkli anlar!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de renkli anlar!
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Doya Doya Moda kim elendi? 6 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 6 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? Kim kazandı? 6 Mart 2020 Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X