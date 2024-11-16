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        Haberler Spor Voleybol Kuzeyboru: 3 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Kuzeyboru: 3 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.11.2024 - 21:39
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        Beşiktaş, Kuzeyboru'ya kaybetti!
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        Beşiktaş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 yenildi.

        Salon: Aksaray

        Hakemler: İlhan Burhan, Çağlar Bilal

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)

        Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç)

        Setler: 25-19, 25-20, 20-25, 26-24

        Süre: 126 dakika (33, 30, 31, 32)

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