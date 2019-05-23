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Kuzgun 15. son bölüm: Gerçek ortaya çıktı! Babam yaşıyor! Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun 15. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Kuzgun'da Dila babasının ölümüyle yaşadığı şokun ardından çok zor günler geçirdi. Bu ölüm Kuzgun ile Dila arasında çok büyük bir uçuruma neden oldu. Kuzgun ise 2001 yılında çekilmiş babasının fotoğrafını gördü, artık babası Yusuf'un yaşadığına emin. Dila ise Behram'ın Derviş olduğunu yine eski bir fotoğraftan öğrendi. İşte Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 15. son bölüm özeti

Kuzgun

Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Kuzgun'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kuzgun ile Dila aşkı büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Dila babasının ölümünde sorumlu olduğunu bildiği Behram'ın aslında Derviş olduğunu öğrendi. Kuzgun ise 1999 yılında öldüğünü bildiği babasının 2001 yılında çekilmiş bir fotoğrafını buldu. Şimdi Dila babasının intikamı için Bahram'ın peşine düşerken, Kuzgun'da hayatta olduğuna emin olduğu babasını aramaya başlayacak. Kuzgun 15. son bölüm özeti ve 16. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KUZGUN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

KUZGUN 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun ve Dila aşkı imkansıza sürükleniyor!

Dila, babası Rıfat’ın ölümüyle büyük bir şoka girer, paramparça olur. Babasıyla vedalaşır ve yasını tutmaya başlar. Dila’nın, Kuzgun’a en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır. Ancak Kuzgun, Rıfat’ın ölümündeki sorumluluğundan ötürü, Dila’nın yanında olmak istemesine rağmen kendini geride tutar. Dila, babasının ölümününe sebep olan pusuyu Kuzgun’un kurmuş olabilme ihtimalinden kaçsa da, Kuzgun’un yokluğu Dila’nın kalbinde her geçen gün daha büyüyen bir yaraya sebep olur. Eksik parçalar birleştiğinde, Dila ve Kuzgun için büyük bir yüzleşmenin yaşanması kaçınılmazdır.

Bu yüzleşmede Dila, Kuzgun’dan bir seçim yapmasını isteyecektir. Kuzgun’un kararı Dila’da ağır bir darbe yaratsa da, Kuzgun hala Dila’yı korumaya çalışmaktadır. Dila ile Kuzgun artık, acıları aşklarının önüne geçmiş iki yaralı insandır. Dila, babasının ölümüne giden yolda, Behram’ın rolünü öğrendiğinde, artık hayatında yeni bir sayfa açılır. Derviş ise, Rıfat’ın ölümü yüzünden Kuzgun’un Dila’ya olan hislerine bir kez yenilmesine engel olmak için harekete geçer. Kuzgun’a Dila’nın ihanetlerini yeniden hatırlatmak için çok keskin bir yöntem kullanır.

Meryem de Rıfat’ı Kuzgun’un öldürmüş olabileceğinden şüphe etmektedir. Meryem, Kuzgun’un içindeki karanlıkla ilk kez yüzleşecekir. Babasının ölümünün ve kendisine yaşattıklarının hesabını sormak için Behram Adıvar’ı bulmaya kararlı olan Dila, Terzi Derviş’e gider ve onun üzerinden Behram’a meydan okur. Selçuk, gözaltındaki Ali’ye, Ferman Koruoğlu’nun, onu dışarı çıkarabilecek bir teklifi olduğunu söyler. Öte yandan Dila, sevkiyat gecesi yaşananlarının izini sürdüğünde, kendisini ihbar edenin Kumru olduğunu çözer ve karşısına çıkar. Dila, Kumru’nun aklına kimsenin tahmin edemeyeceği bir kurt düşürür.

Kumru, içini kemiren şüphelerin ve cevabını bulamadığı soruların peşine düşer. Öte yandan Kuzgun da Selçuk’un Ferman Koruoğlu’na çalıştığını öğremesiyle, Ferman’a ve dolayısıyla babasının akıbetine dair büyük bir ipucu yakalar.

Kumru ve Selçuk’un aralayacağı kapılar, Dila ile Kuzgun’u şoke edici gerçeklere ulaştıracak.

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