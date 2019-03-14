Kuzgun 5. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Kuzgun ile Dila arasındaki çıkmaz daha da derinleşirken, Bora, babasının ölümünün ardından büyük planlar yaparken, Kuzgun bunları görüyor ve kendi planını yapıyor. Ve bora'nın karşısına çıkıp babasını öldürdüğünü söylüyor. Dila ise savcılığa gidip Şeref Dağıstanlı cinayetinde katilin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Yeni bölüm fragmanında ise Meryem, Dila'ya Kuzgun'u kendisinde, ailesinden ve çevresinden uzak tutması için yalvardığı görülüyor. Kuzgun 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti haberimizde.
KUZGUN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZGUN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ
Bora, Kuzgun ve Meryem’e tuzak kuruyor!
Bora’nın, babasını Kuzgun’un vurduğunu öğrendiği an, Kuzgun ile Bora arasındaki büyük savaşın da başladığı andır aynı zamanda. Artık hiç kimse güvende değildir. Bora, ilk hamlesini yapar ve alttan alta Kuzgun’u, avukatı olmayı kabul eden Dila’nın önüne atar. Kuzgun, Bora’nın planını sezer ve büyük bir kumar oynamaya karar verir.
Bu kumarın bir ucunda özgürlüğü, diğer ucunda hapishane durmaktadır. Rıfat’la ortak iş yapmak için harekete geçen Bora’ya karşılık Kuzgun, Rıfat’a Bora’yı kontrol altında tutmasını sağlayabilecek bıçak sırtı birteklifte bulunur. Bora, Kuzgun’a karşı savaşını şiddetlendirir ve hem Meryem’e hem de Kuzgun’a büyük bir tuzak kurar. Meryem’i oyuna getirip alıkoyan Bora, onun hayatını da Kuzgun’un vereceği çok kritik bir karara bırakır.
Ancak Kuzgun’un, Bora’nın bu acımasız planından haberi yoktur ve Meryem artık ölümle yüz yüzedir. Öte yandan Dila, Kuzgun’un katil olmasını öğrenmesiyle sarsılmış, öğrendiklerini Rıfat’a doğrulatmış ve adalet ile Kuzgun arasında çok zor bir tercihle karşı karşı kalmıştır.
Ve şimdi, hem Kuzgun’un hem de Dila’nın alacağı kararlar, atacağı adımlar herkesin hayatını derinden etkileyecek ve bu büyük savaşın seyrini değiştirecektir.
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