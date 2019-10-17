Kuzgun neden final yaptı? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Kuzgun'da çocukluk aşkının saflığı ile geçmişin intikamı mücadelesinde kazanan belli oldu. Geçene sezon iddialı bir giriş yapan Kuzgun dizisi beklenmedik bir şekilde erken final yaptı. Dizi mutlu sonla biten diziler arasında yerini aldı. Kuzgun ile ilgili detaylar haberimizde.

KUZGUN NEDEN FİNAL YAPTI?

Geçen sezon ilkbaharda yayınlandığı ilk bölümüyle iddialı bir giriş yapan Kuzgun dizisi, heyecan dolu sezon finaliyle de büyük ses getirmişti. Ancak dizi yeni başlayan sezon reytinglerde istediği sonucu alamadı. Durum böyle olunca da dizi için final kararı alındı. Kuzgun bu akşam yayınlanan 21. bölümüyle final yaptı.

KUZGUN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir!

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder.

Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer.

Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.