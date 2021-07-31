3 oğlu için ağlayan 60 yaşındaki Ayşe Duman: Kuzularım yangında kaldı 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangınları farklı noktalarda devam ediyor. İtfaiye ve orman işçileri yangınları söndürmek için seferber olurken, Hocalar Belen Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Son olarak bu mahalleye sıçrayan yangına ekipler arazöz ve su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla müdahale etmeye başladı. Jandarma ekipleri mahalleyi tahliye ederken, vatandaşlar da canlarını ve mallarını kurtarma çabasına girdi.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş çıkışını yasaklarken, bazı vatandaşlar aile ve yakınlarının evlerinde olduğunu belirterek yardım amacıyla içeri girmeye çalıştı. Yangından dolayı gökyüzünü siyah duman kaplarken, vatandaşlar ise çaresiz gözlerle evlerinin yanışını seyretmek zorunda kaldı.

Mahallenin girişinden oturan ve gelecek haberleri bekleyen bazı kadınlar ağlayarak feryat etti.

YANGIN BÖLGESİNDE KALAN 3 OĞLU İÇİN AĞLADI

Bu esnada yangın bölgesinde bulunan 3 oğlu için ağlayan 60 yaşındaki Ayşe Duman ile jandarma arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Jandarma elini tutarak teselli etmeye çalıştığı köylü kadına 'ağlama devlet arkanızda anacığım, sakin ol malınızı mülkünüzü zararınızı devlet karşılayacak' derken, ağlayan Duman ise 'Yavrularım nereye gitti, kuzularım nereye gitti 3 tane oğlum var orada. Kuzularım, yavrularım' diye karşılık verdi.

Yangın bölgesinde 3 oğlu olduğunu söyleyen Ayşe Duman, "Yangın bölgesinde yer alan evde çocuklarım kaldı, yangını söndürmek için oradalar. Yavrum 3 tane oğlum orada, hayvanlarım orada. Oğlum arabasını yeni almıştı. O da yangında kaldı. Kuzularım orada" diye gözyaşı döktü.