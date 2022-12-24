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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri!

KYK burs sonuçlarının belli olmasıyla beraber, burs paralarının ne zaman hesaplara geçeceği öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. KYK öğrenim kredi ve burs başvuru sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklandı. Başvuru sonuçlarına göre burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerini 3 aylık toplu ödeme ile alacak. İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burs ödeme tarihleri...

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  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak ve yattı mı? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri!

    KYK bursları ne zaman yatacak? sorusu öğrenciler tarafından sıkça aratılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aylık olarak hesaplara yatan KYK bursları için ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, burslar ve krediler ne zaman yatırılacak, ödemeler toplu mu yatacak?
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak ve yattı mı? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri!

    KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Bu öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme alacaklar.

     
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak ve yattı mı? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri!

    Öğrenciler, kendilerine verilen şifre ile internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilere bankamatik kartı banka tarafından veriliyor.

     
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak ve yattı mı? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri!

    KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YATACAK?

    Ekim, kasım ve aralık ayları için ödeme KYK tarafından ne zaman yatırılıcağı merak ediliyor. 

    Geçtiğimiz yıllar da Aralık ayı içerisinde hesaplara toplu ödemeler yapılıyordu. Bu yıl yine Aralık ve Ocak ayında hesaplara ödemelerin yatması bekleniyor.

    2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 burs rakamı lisans öğrencilerine 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Yüksek lisans öğrencilerine ise 2500 TL ve doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme yapılacak.

     

     

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