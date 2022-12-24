KYK bursları ne zaman yatacak? sorusu öğrenciler tarafından sıkça aratılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aylık olarak hesaplara yatan KYK bursları için ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, burslar ve krediler ne zaman yatırılacak, ödemeler toplu mu yatacak?