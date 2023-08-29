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        Haberler Gündem KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2023: KYK başvuruları başladı! GSB yeni dönem KYK yurt başvurusu nasıl yapılır ve KYK yurt ücretleri ne kadar?

        Bakan Bak duyurdu: 2023-2024 KYK yurt başvuruları başladı!

        KYK yurt başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelindeki üniversiteli ve üniversite adayının yakından takip ettiği konular arasında "KYK burs ve yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorusunun yanıtı yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:49
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        KYK başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyuruldu. Bu noktada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte KYK yurt başvuru ekranı...

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        KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başladı. Bakan Bak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Buna göre başvurular 2 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

        KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

        Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

        Gazi ve gazi çocukları,

        Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        Devlet koruması altında olanlar,

        Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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        KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

        KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

        Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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