Gözler GSB açıklamalarında! 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan adaylar, YKS tercih sürecine odaklanırken gözler bir yandan da KYK yurt başvurularına çevrildi. Yeni eğitim döneminde farklı şehirlere gitmeye hazırlanan binlerce öğrenci, barınma sorununu çözmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı? İşte detaylar...
YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler sadece üniversite değil, aynı zamanda barınma planlarını da yapmaya başladı. Özellikle farklı şehirlerde üniversite kazanacak adaylar için KYK yurtları güvenli ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı yurt ve burs başvuru takvimine çevrildi. Peki, 2025-2026 eğitim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.
2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuru tarihleri henüz netleşmedi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz senelerin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde alınacağını öngörülüyor. KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.