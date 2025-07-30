YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler sadece üniversite değil, aynı zamanda barınma planlarını da yapmaya başladı. Özellikle farklı şehirlerde üniversite kazanacak adaylar için KYK yurtları güvenli ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı yurt ve burs başvuru takvimine çevrildi. Peki, 2025-2026 eğitim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...