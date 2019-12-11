KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borçları ne zaman silinecek? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili sevindirici bir haber geldi İşte detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şu anda gündemimizde, değerlendirmesini bütçeden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz bursu her müracaat eden alıyor. Kredi olayı farklı. Borçlu olanların tamamiyle bu borçların silinmesi beklentisi olacaktır. O zaman kredi ya kalkacaktır burs verme noktasına gidilecektir. Değerlendirmesini yapıp o adımları atacağız" dedi.

KYK BORÇLARI İÇİN İLK AÇIKLAMA BAKAN ALBAYRAK'TAN GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını vererek, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” demişti.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU SORGULAMA

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

Sigortalı bir işe başlayana kadar KYK borcunu ödeyemeyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek borcunu erteleyebilir. E devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru için , e Devlet şifresi olmayan vatandaşların PTT 'ye giderek şifrelerini alması gerekmektedir.

