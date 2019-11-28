KYK borçları silinecek mi? sorusu bu konuyu gündemlerinde tutanlar tarafında son dakika gelişmeleriyle birlikte takip ediyor. KYK kredi borcu olanlar, KYK borçlarının silinmesi talebini başta sosyal medya lmak üzere sık sık gündeme getiriyor. Ve beklenen haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine katılan Bakan Albayrak, KYK borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte KYK borçları ile ilgili son durum.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU SORGULAMA

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler.

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.