KYK kredi borcu olanlar gözünü hükümet kanadından yapılan açıklamara çevirirken konuya ilişkin ilk açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kabine Toplantısı'na işaret ederek, "İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" ifadelerini kullandı. Peki KYK borçları siliniyor mu, KYK kredi borçlarına af gelir mi? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...