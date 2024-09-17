Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvuru tarihi 2024: KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        KYK burs başvuru tarihi 2024: KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak ediliyor. Kredi ve burs başvuruları her sene olduğu gibi bu senede e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda burs hakkı elde edemeyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 17:25 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

        2

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        3

        ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi

        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile

        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        Amatör milli sporcu olan öğrenciler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!