KYK burs başvuru tarihi 2024: KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak ediliyor. Kredi ve burs başvuruları her sene olduğu gibi bu senede e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda burs hakkı elde edemeyen öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.
KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler