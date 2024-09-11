KYK burs başvuru tarihi: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılına dair henüz alınmaya başlamadı ancak geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.