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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvuru tarihi: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        KYK burs başvuru tarihi: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Eğitim hayatlarına maddi katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:00
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs/kredi ödemeleri ve ücretsiz yurt başvuruları milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirden farklı bir yerde olan öğrenciler KYK yurtlarıyla eğitimleri adına büyük avantaj sağlıyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

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        KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılına dair henüz alınmaya başlamadı ancak geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

        KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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        ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi

        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

        Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile

        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

        Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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