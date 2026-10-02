KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?
KYK burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılında maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek açıklamalara çevrildi. Karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı? İşte 2026-2027 KYK burs başvurularında son durum ve merak edilen detaylar...
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek resmi duyuruya odaklandı. KYK burs başvuruları, her yıl belirli bir takvim doğrultusunda alınıyor ve yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi desteğinden yararlanıp yararlanamayacağı belli oluyor. GSB bursu karşılıksız olarak verilirken, öğrenim kredisi için geri ödeme planı oluşturuluyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularında son durum...
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi tutarı artırılacak.
2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti.
2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
KYK burs ve kredi ödemeleri; yüzde 25 zam yapılması halinde 5 bin lira, yüzde 30 zam yapılması halinde 5 bin 200 lira, yüzde 40 zam yapılması halinde 5 bin 600 lira, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 6 bin lira olacak.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler