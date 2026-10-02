KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi tutarı artırılacak.

2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti.

2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri; yüzde 25 zam yapılması halinde 5 bin lira, yüzde 30 zam yapılması halinde 5 bin 200 lira, yüzde 40 zam yapılması halinde 5 bin 600 lira, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 6 bin lira olacak.