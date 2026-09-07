KYK burs başvurusu ne zaman? 2026 2027 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaları takip eden üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvuru takvimine odaklandı. Geçen sene KYK burs başvuruları ekim ayında alınmaya başlamıştı. Her sene olduğu gibi bu sene de başvuru sürecinde öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim bilgileri ilgili kamu kurumlarının verileriyle teyit edilecek. Burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen adayların, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? 2026 2027 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK burs başvuru tarihleri merak ediliyor. Özellikle şehir dışında okuyacak öğrenciler için maddi imkan sağlayacak olan KYK burs/kredi başvurusu e devlet üzerinden alınacak.
Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2026 2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili detaylar
2026 2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.
Geçen sene KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurular 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erdi.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu ve öğrenim kredisi arasındaki temel fark geri ödeme durumudur. Burs, şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi eğitim süresince maddi destek sağlıyor ve mezuniyet sonrasında geri ödeniyor.
KYK BURS KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler