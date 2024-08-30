KYK burs başvurularında bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan burs başvurularının, bu sene ne zaman yapılayacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere öğrenim süresi boyunca verilen öğrenim kredisi öğrenciye geri ödemeli maddi bir destek sunarken, burs ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. Peki, KYK burs tarihleri belli oldu mu, bu sene kredi ve burs miktarı ne kadar olur? İşte detaylar...