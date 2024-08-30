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        Haberler Bilgi KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2024-2024 KYK burs ve kredi ne kadar olacak?

        KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2024-2024 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

        Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalırken, KYK burs başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. KYK burs şartları ve başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmaktadır. KYK burs ve kredi başvuruları belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2024-2024 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak? İşte 2024-2024 KYK burs başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 21:51 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:51
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        KYK burs başvurularında bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan burs başvurularının, bu sene ne zaman yapılayacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere öğrenim süresi boyunca verilen öğrenim kredisi öğrenciye geri ödemeli maddi bir destek sunarken, burs ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. Peki, KYK burs tarihleri belli oldu mu, bu sene kredi ve burs miktarı ne kadar olur? İşte detaylar...

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        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.

        KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.

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        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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        2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmadı.

        Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

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        KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        6

        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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