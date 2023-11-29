Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK BURS-KREDİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: GSB 2023-2024 ilk KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba ödenecek?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü duyurdu: KYK burs/kredi ödemeleri başladı!

        KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 3 farklı günde gerçekleştiriliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan açıklamada "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadeleri yer aldı. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 01:35 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden burs/ kredi almaya hak kazanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi son buldu. KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık aylarının 3 burs ödemesi toplu olarak gerçekleştirilmişti. Gözler KYK 3 aylık toplu burs ödemelerine çevrildi. İşte GSB ile T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri...

        2

        KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI!

        2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.

        Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.

        3

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadesine yer verildi.

        4

        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TCKN son hanesine göre:

        '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

        '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

        '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

        5

        İL DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        6

        BANKAMATİK KARTLARI BANKADAN TEMİN EDİLECEK

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        7

        2024 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?